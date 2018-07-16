«Трансконтейнер» купит терминал в Санкт— Петербурге

ФАС разрешила «Трансконтейнеру» купить терминал в Санкт— Петербурге

"Федеральная антимонопольная служба в ходе судебного разбирательства сочла убедительными наши аргументы в отношении отсутствия каких-либо негативных последствий для состояния конкуренции на рынке переработки контейнеров в Северо-Западном регионе при приобретении ПАО "Трансконтейнер" 100% акций в уставном капитале ЗАО "Логистика-Терминал" и согласовала нам повторное ходатайство", — сказал он.

Ранее Арбитражный суд Москвы перенес на 7 августа рассмотрение иска ПАО "Трансконтейнер" об обжаловании решения ФАС, которая ранее отказала компании в удовлетворении ходатайства о покупке у Global Ports терминала в Санкт-Петербурге. Об переносе судебного разбирательства ходатайствовала ФАС, ссылаясь на предусмотренный законодательством срок в 30 дней для рассмотрения повторного ходатайства "Трансконтейнера" о покупке терминала.

Ранее на заседании 5 июня ФАС заявила, что готова повторно рассмотреть ходатайство "Трансконтейнера" о покупке у Global Ports терминала в Санкт-Петербурге, в удовлетворении которого ведомство ранее отказало.

В августе 2017 года "Трансконтейнер" договорился о покупке у Global Ports терминала в Санкт-Петербурге (ЗАО "Логистика-Терминал") за 1,9 млрд рублей. Однако позднее Федеральная антимонопольная служба отказалась одобрить сделку.

По оценке ведомства, сделка может привести к усилению доминирующего положения "Трансконтейнера" и ограничить конкуренцию на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Кроме того, ФАС указала на то, что доля услуг "Трансконтейнера" на рынке предоставления вагонов и контейнеров превышает 50%, доля терминала на рынке перевалки контейнеров в "сухих портах" Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигла 60%, а грузооборот приблизился к нормативной мощности.

Спор о доле рынка

"Трансконтейнер" не согласен с предположениями ФАС в отношении объемов и доли рынка, заявлял ранее Марков.

Согласно данным информационных систем РЖД (владеют более 50% "Трансконтейнера"), на сегодняшний день доля оператора на рынке предоставления вагонов составляет 41,2%, доля на рынке предоставления контейнеров — 23,1%, а доля ЗАО "Логистика-Терминал" на рынке перевалки контейнеров в "сухих портах" Санкт-Петербурга и Ленинградской области — менее 23%.

Марков отмечал, что при создании "Трансконтейнера" в 2006 году в его уставный капитал было внесено два контейнерных терминала в Северо-Западном регионе: на станции Санкт-Петербург — Финляндский и на станции Санкт-Петербург — Товарный — Витебский. В соответствии с программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на период до 2020 года запланирован вынос промышленных предприятий и прекращение грузовой работы в центре Санкт-Петербурга.

Программа предусматривает в том числе закрытие обоих грузовых дворов компании. Как результат, терминал на станции Санкт-Петербург — Финляндский уже закрыт, а терминал на станции Санкт-Петербург — Товарный — Витебский был продан девелоперской организации в конце 2017 года. Таким образом, по словам Маркова, основной целью приобретения ЗАО "Логистика-Терминал" являлась покупка терминала, способного принять объемы с закрываемых грузовых дворов компании.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.