Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 31 базисный пункт 

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 16 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6758 юаня за доллар и ослаб на 31 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6727 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8016 юаня за евро, 5,9405 юаня за 100 иен, 0,85058 юаня за сянганский доллар, 8,8372 юаня за фунт стерлингов, 9,3527 рубля за юань. -0-