Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 31 базисный пункт

Пекин, 16 июля / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 16 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6758 юаня за доллар и ослаб на 31 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6727 юаня за доллар.