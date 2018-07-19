Центробанк снизил официальный курс рубля на птницу

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 20 июля.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,2746 рубля, что на 37 копеек выше курса доллара, который был установлен на четверг, 19 июля.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,4808 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 35 копеек.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины в пятницу вырастет на 36 копеек и составит 67,8674 рубля.

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