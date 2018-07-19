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Центробанк снизил официальный курс рубля на птницу
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Центробанк снизил официальный курс рубля на птницу 

Свободная пресса 39 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 20 июля.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,2746 рубля, что на 37 копеек выше курса доллара, который был установлен на четверг, 19 июля.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,4808 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 35 копеек.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины в пятницу вырастет на 36 копеек и составит 67,8674 рубля.
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