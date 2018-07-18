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Курсы доллара и евро на 18 июля
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Курсы доллара и евро на 18 июля 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 июля, составляет 62,4352 рубля. Официальный курс евро — 73,2427 рубля.
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