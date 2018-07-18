Ещё
Курсы доллара и евро на 18 июля
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы доллара и евро на 18 июля
Банки.ру
1 час назад
Комментарии
Фото:
Вестник Кавказа
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 18 июля, составляет 62,4352 рубля. Официальный курс евро — 73,2427 рубля.
Читать ещё •••
Банки.ру: последние новости
АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк
У Московского Кредитного Банка открываются 28 новых офисов в 16 регионах
АСВ начинает выплату страховки клиентам банка «Советский» — предпринимателям
Комментарии
Ещё 6 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России
419
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом
47
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком
180
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
29
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение
11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире
Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие
Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал
Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире
Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика
Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение