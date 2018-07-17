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Курс доллара и евро на 17 июля
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Курс доллара и евро на 17 июля 

Банки.ру 29 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 июля, составляет 62,2556 рубля. Официальный курс евро — 72,7955 рубля.
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