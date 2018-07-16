Вклады малого бизнеса начнут страховать

Помимо денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, страхованию станут подлежать банковские вклады, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями.

При этом размер страхового возмещения будет аналогичен размеру, определенного для физлиц. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» будут обсуждать на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку 16 июля.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии, страхованию подлежат только денежные средства, размещенные во вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, остаются незащищенными и неизбежно становятся банкротами или испытывают серьезные финансовые проблемы.

Законопроектом также вносится изменение в Федеральный закон «О банкротстве», которым определено, что перешедшие к Агентству требования по договорам депозита и договорам банковского счета, стороной по которым являются микропредприятия или малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.