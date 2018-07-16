«Билайн» будет эксклюзивно продавать смартфоны Nokia

«Билайн» стал эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia в России

Nokia и «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») подписали соглашение, по которому оператор становится эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России . Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Модели смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 будут продаваться в России только в сети и интернет-магазине «Билайн». Продажи Nokia 1 начнутся 16 июля по цене 5990 рублей, Nokia 2.1 за 7990 руб. — в начале августа.

В июне 2018 года Nokia вернулась в топ-5 крупнейших брендов в России по продажам. По итогам первой половины 2018 года, доля Nokia в штучных продажах на российском рынке составляла около 3%.

По мнению экспертов «Ъ», в сегменте смартфонов до 15 тысяч рублей наблюдается острая конкуренция, где доминируют китайские Huawei и Xiaomi. Единственной возможностью для Nokia занять свою долю в этом сегменте является партнерство с ритейлером, который в обмен на маркетинговый и рекламный бюджет возьмется реализовать партию, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин