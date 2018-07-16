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«Билайн» будет эксклюзивно продавать смартфоны Nokia
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«Билайн» стал эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia в России 

RB.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Nokia и «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») подписали соглашение, по которому оператор становится эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
Модели смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 будут продаваться в России только в сети и интернет-магазине «Билайн». Продажи Nokia 1 начнутся 16 июля по цене 5990 рублей, Nokia 2.1 за 7990 руб. — в начале августа.
В июне 2018 года Nokia вернулась в топ-5 крупнейших брендов в России по продажам. По итогам первой половины 2018 года, доля Nokia в штучных продажах на российском рынке составляла около 3%.
По мнению экспертов «Ъ», в сегменте смартфонов до 15 тысяч рублей наблюдается острая конкуренция, где доминируют китайские Huawei и Xiaomi. Единственной возможностью для Nokia занять свою долю в этом сегменте является партнерство с ритейлером, который в обмен на маркетинговый и рекламный бюджет возьмется реализовать партию, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Соглашение между «Вымпелкомом» и Nokia не первое подобное сотрудничество на российском рынке. Ранее МТС и Asus объявили о соглашении, по которому оператор становится основным продавцом смартфонов бренда в России. В мае «М. Видео» заключила долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве с Huawei, а у «Эльдорадо» действует аналогичная программа с Honor.
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