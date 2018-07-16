СМИ: более 70 млрд рублей потребуется на достройку объектов рухнувшей Urban Group 

На достройку объектов рухнувшей Urban Group, считавшейся одним из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья, потребуется более 70 млрд рублей, сообщает сайт газеты «Коммерсантъ». Между тем предварительные итоги аудита компании показали, что девелопер распродал почти две трети квартир, а построил всего треть от запланированного. Компания завышала себестоимость строительства, обнаружили проверяющие, это может свидетельствовать о выводе средств.
До конца 2018 года на завершение жилых объектов Urban Group будет выделено 6 млрд руб., эту сумму паритетно выделят бюджеты РФ и Подмосковья, сообщил источник издания в федеральном правительстве.
Власти в мае 2018 года инициировали проверку Urban Group, когда стало очевидно, что бизнес застройщика ждет крах. Этому предшествовал отказ Росреестра регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах Urban Group. Месяц спустя, в мае, Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика. На прошлой неделе арбитражный суд вел наблюдение в пяти «дочках» Urban Group.
Ранее власти заявляли, что по итогам аудита будет разработана «дорожная карта» по достройке объектов Urban Group. Скоро должно пройти совещание на эту тему с участием главы Минстроя Владимира Якушева, говорит источник издания.
По словам трех источников газеты, знакомых с итогами предварительного аудита Urban Group, на продаже нераспроданного жилья можно выручить 11,9 млрд руб., в таком случае нехватка средств составит почти 59 млрд руб. Этот дефицит планируется покрыть за счет бюджета РФ (около 15 млрд руб.), фонда (1,4 млрд руб., на такую сумму застрахованы ДДУ, заключенные Urban Group) и бюджета Подмосковья (42,48 млрд руб.). Власти РФ направят средства на достройку жилья, бюджет региона — на жилье и инфраструктуру. По некоторым расчетам, области потребуется 28,4 млрд руб. на социальную и инженерную инфраструктуру объектов Urban Group. В эту же сумму входит 3,4 млрд руб., необходимых на достройку объектов также разорившейся СУ-155, чьи жилые комплексы (ЖК) в Подмосковье пыталась завершить Urban Group.