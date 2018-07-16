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На достройку объектов Urban Group потребуется свыше 70 млрд рублей
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На достройку объектов Urban Group потребуется свыше 70 млрд рублей 

РИАМО 58 минут назад
На достройку объектов рухнувшей Urban Group, считавшейся одним из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья, потребуется более 70 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
«До конца 2018 года на завершение жилых объектов Urban Group будет выделено 6 миллиардов рублей, эту сумму паритетно выделят бюджеты РФ и Подмосковья, сообщил источник «Ъ» в федеральном правительстве. Но для завершения всех строек Urban Group необходимо около 70,9 миллиарда рублей, говорит другой собеседник «Ъ» в федеральном правительстве, знакомый с предварительными итогами аудита компании», — говорится в статье.
Проверка инициирована властями в мае 2018 года, когда стало очевидно, что бизнес застройщика ждет крах. Этому предшествовал отказ Росреестра регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах Urban Group. Месяц спустя, в мае, Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика. На прошлой неделе арбитражный суд вел наблюдение в пяти «дочках» Urban Group.
Власти РФ направят средства на достройку жилья, бюджет региона — на жилье и инфраструктуру. По некоторым расчетам, области потребуется 28,4 миллиарда рублей на социальную и инженерную инфраструктуру объектов Urban Group. В эту же сумму входит 3,4 миллиарда рублей, необходимых на достройку объектов также разорившейся СУ-155, чьи жилые комплексы (ЖК) в Подмосковье пыталась завершить Urban Group.
Всего у Urban Group на этапе строительства — пять комплексов. По их данным, готовность многих зданий — «на низком уровне». В «Лесобережном» построено 4,3% квартир, а распродано 67,5%. В «Лайково» этот показатель составляет 51,6 и 4,3% соответственно, в «Видном городе» — 18,9% и 93,4%, в «Митино О2» — 19,2 и 82,7%, в «Опалихе О3» — 34,3и 98%, а в «Солнечной системе-2» — 48,5% и 93,4%.
По данным аудита, с 2011 года по первый квартал 2018 года Urban Group произвела расчеты на общую сумму почти 483 миллиардов рублей, их них 23% (112 миллиардов рублей), по мнению аудиторов, можно отнести к выплатам контрагентам с высокими рисками. Кроме того, многие подрядчики аффилированы с Urban Group. По словам одного из собеседников издания, в компании зачастую неэффективно расходовались средства.
Так, по данным аудиторов, Urban Group перевела в 2017 году Александру Долгину 152 миллиона рублей по договору поручительства, еще 39 миллионов рублей зачислены на счет его супруги Натальи Долгиной для разработки дизайна офисов продаж.
Еще одна претензия — неэффективная планировка, из-за чего потери площадей у Urban Group достигли 30% (это места общего пользования). В жилых комплексах комфорт-класса непродаваемые площади в среднем составляют 25–30%, указывают управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая и директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет.
По данным собеседников газеты, одна из важных претензий — завышенная себестоимость строительства. Это традиционная схема вывода средств, отмечает юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. По оценкам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Николая Алексеенко, завышение сметы может составлять до 10% — «это вопрос добросовестности менеджмента и наличия системы контроля».
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