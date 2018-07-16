На достройку объектов Urban Group потребуется свыше 70 млрд рублей

На достройку объектов рухнувшей Urban Group, считавшейся одним из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья , потребуется более 70 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант»

«До конца 2018 года на завершение жилых объектов Urban Group будет выделено 6 миллиардов рублей, эту сумму паритетно выделят бюджеты РФ и Подмосковья, сообщил источник «Ъ» в федеральном правительстве. Но для завершения всех строек Urban Group необходимо около 70,9 миллиарда рублей, говорит другой собеседник «Ъ» в федеральном правительстве, знакомый с предварительными итогами аудита компании», — говорится в статье.

Проверка инициирована властями в мае 2018 года, когда стало очевидно, что бизнес застройщика ждет крах. Этому предшествовал отказ Росреестра регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах Urban Group. Месяц спустя, в мае, Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика. На прошлой неделе арбитражный суд вел наблюдение в пяти «дочках» Urban Group.

Власти РФ направят средства на достройку жилья, бюджет региона — на жилье и инфраструктуру. По некоторым расчетам, области потребуется 28,4 миллиарда рублей на социальную и инженерную инфраструктуру объектов Urban Group. В эту же сумму входит 3,4 миллиарда рублей, необходимых на достройку объектов также разорившейся СУ-155 , чьи жилые комплексы (ЖК) в Подмосковье пыталась завершить Urban Group.

Всего у Urban Group на этапе строительства — пять комплексов. По их данным, готовность многих зданий — «на низком уровне». В «Лесобережном» построено 4,3% квартир, а распродано 67,5%. В «Лайково» этот показатель составляет 51,6 и 4,3% соответственно, в «Видном городе» — 18,9% и 93,4%, в «Митино О2» — 19,2 и 82,7%, в «Опалихе О3» — 34,3и 98%, а в «Солнечной системе-2» — 48,5% и 93,4%.

По данным аудита, с 2011 года по первый квартал 2018 года Urban Group произвела расчеты на общую сумму почти 483 миллиардов рублей, их них 23% (112 миллиардов рублей), по мнению аудиторов, можно отнести к выплатам контрагентам с высокими рисками. Кроме того, многие подрядчики аффилированы с Urban Group. По словам одного из собеседников издания, в компании зачастую неэффективно расходовались средства.

Так, по данным аудиторов, Urban Group перевела в 2017 году Александру Долгину 152 миллиона рублей по договору поручительства, еще 39 миллионов рублей зачислены на счет его супруги Натальи Долгиной для разработки дизайна офисов продаж.

Еще одна претензия — неэффективная планировка, из-за чего потери площадей у Urban Group достигли 30% (это места общего пользования). В жилых комплексах комфорт-класса непродаваемые площади в среднем составляют 25–30%, указывают управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая и директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет