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Дыра в бюджете Urban Group оценивается в 71 млрд рублей
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Дыра в бюджете Urban Group оценивается в 71 млрд рублей 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Одному из крупнейших девелоперов Подмосковья, компании Urban Group не хватает денег, чтобы достроить свои объекты. По некоторым данным, речь идёт о сумме почти в 71 млрд рублей.
Недавно проведённый в Urban Group аудит показал, что компания распродала почти две трети квартир, а построила лишь треть от запланированного. Кроме того, девелопер завышал себестоимость строительства, что, по мнению экспертов, является традиционной схемой вывода средств. Как сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве, до конца года из федеральной казны на завершение строительства жилых объектов Urban Group будет выделено 3 млрд рублей, ещё столько же — из бюджета Московской области.
Ранее News ru сообщал, что 9 июля суд признал банкротом последнюю из пяти компаний, входящих в структуру Urban Group. Между тем, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что государственный банк выступит в качестве кредитора для проблемного застройщика.
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