Дыра в бюджете Urban Group оценивается в 71 млрд рублей

Одному из крупнейших девелоперов Подмосковья , компании Urban Group не хватает денег, чтобы достроить свои объекты. По некоторым данным, речь идёт о сумме почти в 71 млрд рублей.

Недавно проведённый в Urban Group аудит показал, что компания распродала почти две трети квартир, а построила лишь треть от запланированного. Кроме того, девелопер завышал себестоимость строительства, что, по мнению экспертов, является традиционной схемой вывода средств. Как сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве, до конца года из федеральной казны на завершение строительства жилых объектов Urban Group будет выделено 3 млрд рублей, ещё столько же — из бюджета Московской области.