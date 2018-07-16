Airbus готовит сделку на $29 млрд с азиатскими перевозчиками 

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика» Европейский производитель работает над крупным соглашением с двумя азиатскими авиаперевозчиками: AirAsia и StarLux Airlines. Итогом переговоров могут стать сделки в общей сложности на $29 млрд
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Airbus работает над «блокбастерным» соглашением с крупнейшим перевозчиком региона AirAsia о продаже самолетов на $23 млрд Кроме того, Airbus близок к соглашению о продаже широкофюзеляжных лайнеров стоимостью около 6 миллиардов долларов для тайваньского стартапа StarLux Airlines. Официально сделки еще не заключены. Однако, по крайней мере о части продаж стороны могут объявить во время Airshow в Фарнборо. Обойти конкурентов Как отмечает Bloomberg, малайзийская авиакомпания, которая является вторым по объему заказчиком на узкофюзеляжные самолеты серии А320, может приобрести около 100 А321neo. Кроме того, ведутся переговоры о заказе дополнительных 34 широкофюзеляжных A330neo. Покупка A321neo может привести к тому, что AirAsia обгонит индийскую компанию Interglobe Aviation Ltd. как крупнейшего покупателя узкофюзеляжных самолетов марки Airbus, расширив пакет заказов малайзийского перевозчика до 504 самолетов. Возможная сделка крайне важна для Airbus: выбор AirAsia в пользу A330neo поддержит производителя на фоне тяжелой конкуренции с Boeing, активно наращивающим продажи 787 Dreamliner. Ранее американский производитель самолетов объявил о росте поставок на 7%. В первом полугодии 2018 г. на чикагском предприятии Boeing было заказано 460 чистых воздушных судов, а у Airbus заказали всего 206 экземпляров. Авиастроители делают ставку на активно растущий азиатский рынок: рост на перелеты в регионе постоянно увеличивается, заставляя перевозчиков расширять парк. Ранее индийская Vistara объявила о том, что заказала у Airbus 13 самолетов A320neo. От американского производителя Vistara ждет 6 самолетов Boeing 78. Общая стоимость покупки превышает $3 млрд