СМИ узнали о планах правительства ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal 

Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники и подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Программа направлена на то, чтобы увеличить внутренний спрос на алюминий в России, и необходима единственному производителю первичного алюминия в стране — компании UC Rusal. Она вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции.
К середине осени, согласно документу, участники встречи предложили подготовить и внести в правительство инициативу по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию. В настоящий момент эти тарифы в Евразийском экономическом союзе составляют 5–15%.