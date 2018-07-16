ВТБ заманивает население в длинные депозиты

Наступление июля некоторые крупные банки отметили очередной волной снижения ставок рублевых вкладов.

С 5 июля ВТБ снизил на 0,2 процентного пункта (п. п.) ставки большинства вкладов сроком до трех лет — «Выгодный», «Пополняемый», «Комфортный» (по первым двум — в том числе для обладателей пакета «Привилегия»). В то же время ставки вкладов «Выгодный» и «Выгодный привилегия» сроком 3-5 лет, которые прежде были необычно низкими, напротив, повысились на 2,4 п. п. Теперь для розничных клиентов они достигают 5,5% годовых, для привилегированных — 5,9% годовых.

Также ВТБ предложил сезонный вклад «Максимальный», ставка по нему составит 6,4% годовых. Вклад короткий — 120 дней. При этом класть на него можно сумму от 50 000 руб. Последний день приема денег на вклад — 31 августа. По такой же ставке можно разместить деньги и на стандартном вкладе в ВТБ, но только онлайн (депозит «Выгодный», срок — 3-6 месяцев).

Таким образом, теперь максимальная ставка розничного вклада ВТБ составляет 6,4% годовых для всех клиентов.

Банк собирается увеличить портфель привлеченных средств населения на 735 млрд руб. до конца года, что почти в три раза быстрее рынка, объясняет активность банка на рынке вкладов его вице-президент Андрей Осипов (его слова приводятся в сообщении ВТБ). Сейчас ВТБ — второй банк в стране по размеру вкладов физлиц после Сбербанка . На 1 июня размер депозитов населения в ВТБ составлял 3,4 трлн руб.

Одновременно с ВТБ ставки рублевых вкладов снизил банк «Хоум кредит» , также на 0,2 п. п. до 6,3-6,6% годовых в зависимости от суммы.

Днем ранее доходность базовой линейки вкладов снизили ОТП-банк (на 0,2-0,4 п. п., максимум — 7,1% годовых), Московский индустриальный банк (на 0,25-0,5 п. п. ; максимум — 6,5% годовых). ОТП также ввел новый вклад «Счастливая семерка» со ставкой 7% годовых (сумма вложений от 30 000 руб., срок — 366 дней).

Почта-банк, напротив, повысил ставки некоторых розничных рублевых вкладов на 0,15-0,5 п. п. Но его максимальная ставка осталась 6,5%. А Связь-банк повысил ставку сезонного вклада «Чемпион» с 6,5 до 7% годовых (срок 547 дней).

Сезонная щедрость

Еще ряд банков кроме ВТБ предложили новые сезонные вклады и объявили акции для вкладчиков. Например, МТС-банк запустил акцию по сезонному вкладу « МТС в игре!». Оформляя вклад до 31 августа, клиент может выбрать в подарок полис страхования квартиры или дома «Простое решение», либо сертификат на телемедицинское обслуживание «Личный врач», рассказал представитель банка.

Банки продолжают прием специальных вкладов, приуроченных к чемпионату мира по футболу, который проходит в России . До 8 июля вклад «Побеждай» можно оформить в Сбербанке: ставка по нему составит 6% годовых, срок — полгода. Срок приема вклада может быть продлен, если Россия обыграет Хорватию в матче 1/4 финала, который пройдет 7 июля в Сочи

До конца лета в МКБ действует депозит «Чемпион» сроком на 300 дней и со средней ставкой 6,5% годовых в рублях и 2% годовых в долларах. Минимальная сумма вклада — 100 000 руб. ($1500). Под 7% годовых в рублях можно открыть футбольный вклад «Результативный» в банке «Возрождение» . Минимальная сумма — 50 000 руб., срок — 367 дней. Ставка 2% годовых действует для долларовой версии вклада на сумму от $5000.

Внезапный рост

Во второй декаде июня средняя максимальная ставка вкладов в банках из топ-10 по размеру депозитов выросла сразу на 0,4 п. п. до 6,45% годовых. До этого в последний раз она повышалась в первой декаде ноября 2017 г. С тех пор ставка планомерно снижалась. Помимо футбольного вклада Сбербанка на росте ставки в середине июня отразилось повышение максимальной доходности депозитов Райффайзенбанка . Во второй декаде июня банк начал принимать рубли от новых клиентов и лиц, имеющих в банке текущие счета, в новый вклад «Приветственный» под 6,51% годовых (с учетом капитализации) на полгода или под 6,01% — на год. Ранее максимальная доходность розничного вклада в банке составляла 4,07% годовых.

Газпромбанка, Альфа-банка, После 20 июня ставки снижали Московский индустриальный банк, Связь-банк, Совкомбанк Абсолют-банк , банки «Возрождение» и «Ренессанс кредит». В среднем их ставки стали меньше на 0,2–0,25 п. п. и не превышают 7% годовых. В третьей декаде июня средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков снизилась до 6,41%. С начала года ЦБ рассчитывает ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка Бинбанка , «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка , Совкомбанка.

Вместе с тем последние два заседания ЦБ оставлял без изменений ключевую ставку, на которую ориентируются банки, устанавливая ставки вкладов. С 26 марта ставка ЦБ остается на уровне 7,25% годовых. Многие банки пока держат паузу в снижении ставок привлечения, ожидая более определенных сигналов от регулятора, замечает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «Что касается повышения ставок отдельными банками как по рублевым, так и по долларовым вкладам, то это обычно связано с потребностью конкретного банка в привлечении дополнительной ликвидности в определенные моменты, которая необходима в том числе для дальнейшего развития», — замечает она.