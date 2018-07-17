В Москве в I полугодии удвоилось поглощение офисов

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. В Москве объем чистого поглощения офисов в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83% и достиг 297 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

По данным компании, крупнейшей сделкой полугодия на офисном рынке столицы стала продажа 29,9 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Паллау-РБ» структурам правительства Подмосковья . На рынке аренды крупнейшей стала сделка "Аэрофлота" , снявшего 18,4 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Арбат, 1».

Как указывается в сообщении, лидировали по объему сделок (20%) с офисами в первом полугодии компании из сферы телекоммуникаций, медиа и технологий. Также были активны транспортные компании и логисты, чья доля в общем объеме сделок составила 15%.

Доля сделок с офисными блоками площадью более тысячи «квадратов», по данным компании, выросла за шесть месяцев с 43% до 51% в общей структуре продаж и аренды. Средняя площадь сделки по сравнению с первым полугодием 2017 года выросла на 43% — до 2,1 тысячи квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 61% всех сделок с качественной офисной недвижимостью Москвы был заключен за пределами Садового кольца, что сопоставимо с результатом первого полугодия 2017 года. По прогнозу экспертов Knight Frank, за счет строительства новых станций метро и улучшения транспортной доступности востребованность бизнес-центров в этих районах будет увеличиваться.

В целом, по оценке компании, ситуация на рынке схожа с посткризисной картиной 2008 года, когда рост спроса опережал предложение. «Это помогает рынку избавиться от кризисных перегибов, которые наблюдались в 2015-2016 годах. До конца 2018 года и в первой половине 2019 года тенденция не изменится», — говорится в сообщении.