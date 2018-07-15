Доходы бюджета Крыма выросли на 12% — Минфин

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 июл — РИА Новости Крым . С начала 2018 года в бюджет Республики Крым поступило более 17 млрд рублей. Это на два миллиарда рублей, или на 12%, больше, чем доходы крымской казны за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

"С начала текущего года в бюджет Республики Крым поступило в виде налоговых и неналоговых доходов более 17 млрд рублей, что в сопоставимых условиях почти на 2 млрд рублей, или на 12% превысило прошлогодний показатель. При этом на 3% перевыполнены кассовые назначения на январь-июнь, годовые составили 42,3%", — рассказала Кивико.

Министр добавила, что за шасть месяцев этого года Республика получила дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме почти 49 млрд рублей. Это на 14 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Наибольший удельный вес в структуре доходов занял налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 7,9 млрд рублей. Это более 45% в общем объеме поступлений. При этом кассовые назначения на период перевыполнены почти на 5%, годовые назначения составили 42%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились более чем на 1 млрд руб., или на 15,7%.

Поступления налога на прибыль организаций составили почти 3 млрд рублей. Это на 167 млн рублей, или на 5% меньше, чем в минувшем году.

В то же время поступления от акцизов превысили 2,3 млрд рублей. Это более чем на 190 млн руб., или почти на 9% больше, чем в прошлом году.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 41%, или почти на 430 млн рублей выросли поступления и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Так, за шесть месяцев текущего года в республиканскую казну поступило 1,5 млрд рублей по данному сбору.

Налога на имущество организаций за отчетный период поступило более 993 млн рублей. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 156 млн рублей, или на 18,6%.

Транспортного налога поступило более 80 млн рублей, что на 63%, или на 31 млн рублей больше, чем в прошлом году.