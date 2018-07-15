Новая неделя — новые надежды, или текущие тенденции на финансовых рынках

Новая неделя — новые надежды, или текущие тенденции на финансовых рынкахНа прошлой неделе, торги завершились на весьма позитивной ноте. В пятницу, инвесторы замерли в ожидании новых публикаций компании Baker Hughes, которая должна была сообщить о количестве своих буровых установок. Оказалось, что добывающая компания увеличила их количество на 5 штук, что вселило в инвесторов уверенность и способствовало стабильному укреплению нефти.

Аналитики считают, что рынки акций, причем и российский, и американский и даже азиатский, имеют все перспективы для того, чтобы показать уверенный и стабильный рост на этой неделе. На данный момент, нет никаких зависимостей, которые бы влияли на индекс МосБиржи, поэтому велика вероятность того, что он будет показывать стабильный рост.

Microsoft. Российская валюта имела поддержку со стороны нефтяных активов, поэтому в пятницу ей удалось незначительно укрепить свои позиции относительно американского доллара. Однако рубль ослаб по отношению к европейскому евро. Фондовые рынки США завершили пятничные торги в плюсе. Помимо энергетического рынка, существенный рост показали акции технологических компаний, таких как Apple

Одним из главных событий пятницы стало первичное размещение на Гонконгской фондовой бирже акций крупного производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi Corp. Однако уже в понедельник, цена акций начала незначительно снижаться. В результате IPO компании удалось привлечь более $4,7 миллиардов.