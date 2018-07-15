Эксперты JP Morgan рассказали, как обезопасить свои активы при кризисной ситуации

Эксперты JP Morgan рассказали, как обезопасить свои активы при кризисной ситуацииВслед за этим, аналитики из JP Morgan решили проанализировать прошедшие мировые кризисы, чтобы определить самые безопасные секторы для инвесторов, где можно обезопасить свои активы от внешних воздействий. Первое, что заметили аналитики, большие риски, связанные с валютой развивающихся государств. От них необходимо избавляться в первую очередь. Самым стабильным валютным активом была признана японская йена. Также относительно стабильными были признаны доллары Соединенных Штатов , доллары Сингапура и франки Швейцарии

Представители JP Morgan уже успели сообщить, что не рассматривают наступление мирового финансового кризиса в качестве основного сценария развития событий. Но не исключают такой возможности, поэтому прорабатывают возможные варианты по смягчению последствий для участников рынка.

За несколько дней до выпуска рекомендаций JP Morgan другой крупнейший банк Bank of America выпустил расширенный отчет, где спрогнозировал повторения экономического кризиса конца 90-х годов. По мнению экспертов банка, на финансовых рынках складывается аналогичная ситуация, так как доллар США оказывает высокое давление на развивающиеся рынки. При этом, акции финтех компаний продолжают расти, что приводит к большому разрыву в котировках.