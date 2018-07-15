Россия побеждает США в газовой войне за Индию

США. Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан назвал начало поставок сжиженного газа из России золотым временем в энергообеспечении своей страны. Об этом написала газета The Hindu, анализируя долгосрочную сделку с «Газпромом» . По информации издания, цена российского СПГ меньше на $ 1,5 за mmBtu (миллион британский термических единиц, или 28,5 куб. газа — авт.), чем стоимость СПГ из Катара, традиционного поставщика Индии. Российские поставки также дешевле на $ 1-1,5 за mmBtu, чем СПГ из Австралии

The Hindu акцентировало внимание на факте, что Дхармендра Прадхан специально прилетал в Дахедж, где расположены терминалы сжиженного газа, чтобы встретить первый газовоз «LNG Kano», перевозчика СПГ из России. Лично для него этот факт означает, с одной стороны, победу в контрактном споре с «Газпромом», с другой — открывает совершенно новые экономические возможности для Индии.

Дело в том, что госкомпания GAIL India Ltd, заказчик российского СПГ, использовала в свою пользу обстоятельство, что «Газпром» не смог осуществить поставки сжиженного газа из ранее согласованного Штокмановского месторождения в Баренцевом море. По сути, это был формальный повод «придраться» к 20-летнему контракту. Тем не менее, индусы отказывались от поставок до тех пор, пока Москва не согласилась пересмотреть цену в меньшую сторону.

Надо сказать, что индусы сначала выкрутили руки катарцам, заставив арабов сделать скидку на СПГ. Потом очередь пришла и австралийских поставщиков, которых тоже подвергли мощному переговорному прессингу.

Вот «теперь газ начал поступать из России на перезаключенных условиях», — подчеркнул Прадхан после получения первой партии СПГ. По его словам, в течение контрактного периода, увеличенного до 25 лет, Индия получит от «Газпрома» голубое топливо на сумму около $ 25 млрд, причем на самых благоприятных условиях.

Что касается конкретно цены российского сжиженного газа, министр Дхармендра Прадхан предпочел не раскрывать подробности пересмотра сделки. Но The Hindu, ссылаясь на осведомленный источник, озвучила стоимость нашего СПГ: сегодня она приближается к $7 за mmBtu. Если верить информатору The Hindu, то мы продаем «национальное достояние» фактически на 15-20% дешевле, чем конкуренты.

Оказывается, в рамках пересмотра контракта, индусы отвязались от длительной 9-месячной привязки к цене сырой нефти в Японии (после таможенной очистки) в пользу более удобного для покупателя трехмесячного среднего значения стоимости Brent. Иначе говоря, GAIL India Ltd теперь имеет гораздо больше времени для оптимизации поставок сжиженного газа, выбирая более удобный момент для заказа.

Между тем, «Газпрому», чтобы исполнить обязательства по договору с индусами, пришлось заключить договор с «Ямал СПГ», став, по сути, посредником между «Новатеком» и GAIL India Ltd.

Отметим, что сегодня Индия импортирует примерно 45% потребляемого газа, но спрос на энергоресурсы в этой стране стремительно увеличивается. В среднесрочной перспективе Нью-Дели планирует довести долю голубого топлива в энергобалансе до 15% против сегодняшних 6,2%. Указанный целевой показатель, кроме всего прочего, позволит Индии выполнить свое обязательство по сокращению выбросов СО2, что принципиально важно для этой страны, так как влияет на её международный имидж.

Кстати, министр нефти Индии в марте этого года не менее торжественно встречал СПГ-танкер из США. И вот местные СМИ назвали начавшие поставки из России, как удачную попытку Индии уйти от традиционной зависимости от стран Персидского залива и от новых «медвежьих газовых объятий» США.

Но это также означает, что Вашингтон и Москва, кроме борьбы за оборонные контракты Нью-Дели, обречены на жесткую конкуренцию в газовой сфере на этом крупнейшем азиатском рынке.

Но что интересно: Соединенные Штаты, хоть и сильно раздражены пересмотром контракта GAIL India Ltd-«Газпром», не машут санкционной дубинкой. Издание The Diplomat, которое позиционирует себя в качестве ведущего международно-политического журнала для Азиатско-Тихоокеанского региона, уверено, что Индия будет стремиться к сохранению баланса США-Россия-ОПЕК, несмотря «на любые осложнения, которые могут возникнуть из-за вступления в силу США антироссийского закона „О противодействии противникам Америки“ (CAATSA).

Нравится ли Вашингтону, или нет, но Нью-Дели сегодня слишком много значат для США, чтобы не считаться с особым мнением индусов. Прадхан, к слову, не скрывает, что для Индии диверсификация в любых торговых сферах является базовым принципом международных отношений, поскольку это усиливает переговорные позиции его страны. Поэтому, даже если Америка попробует ввести против поставок российского сжиженного газа санкции в рамках CAATSA, индусы их проигнорируют. И дело даже не в том, что Нью-Дели поддерживают Москву, якобы, в ущерб себе.

Более того, другая индийская энергетическая компания Petronet LNG уже наклонила американскую Exxon Mobil в рамках проекта Australian Gorgon почти на $600 млн, благодаря как раз перезаключению договора с „Газпромом“. Наверняка, Белый дом начинает осознавать, что в современном экономически сложном мире США не всемогущи, и конкретные ценности целого ряда стран пересиливают даже страх перед Америкой.

Отметим, что продажи индусам американского сжиженного газа в рамках долгосрочных сделок с хьюстонской компанией Cheniere Energy по имеющейся формуле и с учетом фрахтовых расходов крайне не выгодны покупателю. Если назвать вещи своими именами, американские энергоресурсы сегодня неконкурентны в мире. Справедливости ради, несколько лет назад сама Индия настаивала на этой формуле с привязкой к цене в хабе Henry, что на тот момент было самой привлекательной формулой ценообразования СПГ, причем настолько, что катарская компания RasGas вынуждена пересмотреть свою формулу.

Одновременно фонды Нью-Дели начали покидать американские инвестиционные газовые проекты, главным образом, сланцевые. В 2017 году они вывели из США $5 млрд, поскольку заокеанский сланцевый газ настолько плох, что его проблематично сбывать даже американским потребителям. Индусы, к слову, продали в марте этого года свои сланцевые активы в штате Пенсильвания с 60% дисконтом — почти даром.

С учетом рентабельности поставок „Газпрома“, „Индия, кажется, больше заинтересована в российском газе“, констатирует The Diplomat. Более того, фонды и нефтяные консорциумы Нью-Дели уже заявили о заинтересованности в покупке крупных пакетов акций „Ямал СПГ“. В целом индусы уже приобрели доли в российских стратегических нефтегазовых компаниях на общую сумму $10 млрд, и, скорей всего, это только начало.

С другой стороны, в конце 2017 года госкомпании Индии уже разместили заказы на 7,85 млн баррелей нефти в США, тем самым „связав руки“ Америке в вопросе возможных санкций в рамках закона CAATSA. Складывается впечатление, что индусы специально покупают дешево у нас СПГ, чтобы дороже приобретать энергоресурсы в Соединенных Штатах. И все-таки суммарный политический эффект от сотрудничества GAIL India Ltd — „Газпром“ резко сужает возможности Белого дома по расширению давления на Россию, в том числе и вопросе строительства „Северного потока-2“, ведь к опыту Нью-Дели присматривается Берлин.

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