Госдолг Свердловской области вырос на 7 миллиардов рублей 

Государственный долг Свердловской области вырос за июнь на 7 миллиардов рублей. Ранее сумма задолженности составляла порядка 50 миллиардов, теперь — свыше 57 миллиардов. Такие данные приводит региональное министерство финансов, передает "Уралинформбюро".
В конце июня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении годового «кредитного потолка». Общая сумма, которую регион может позаимствовать в банках, выросла с 13 до 24 миллиардов.
Стоит отметить, что в начале июня текущего года областной минфин сообщил о снижении госдолга региона.