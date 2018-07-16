Ещё
Госдолг Свердловской области вырос на 7 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдолг Свердловской области вырос на 7 миллиардов рублей 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Государственный долг Свердловской области вырос за июнь на 7 миллиардов рублей. Ранее сумма задолженности составляла порядка 50 миллиардов, теперь — свыше 57 миллиардов. Такие данные приводит региональное министерство финансов, передает "Уралинформбюро".
В конце июня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении годового «кредитного потолка». Общая сумма, которую регион может позаимствовать в банках, выросла с 13 до 24 миллиардов.
Стоит отметить, что в начале июня текущего года областной минфин сообщил о снижении госдолга региона.
Уралинформбюро: последние новости
Johnson&Johnson обязали выплатить миллиарды заболевшим раком покупателям Социальные инвестиции РМК выросли в 3 раза После повышения пенсионного возраста доходы ПФР прирастут миллиардами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»174
Трамп разозлился на Путина из-за видео166
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга92
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией9
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение