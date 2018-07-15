Сбербанк заменит сотрудников на роботов

Сбербанк может заменить часть рабочих мест на роботов

"Этого (замены части рабочих мест в Сбербанке на роботов — ред.) не может не быть, это точно так и будет. Просто мы не делаем роботов для того, чтобы они заменяли людей. Ни при каких условиях мы не будем так делать. Мы делаем роботов, чтобы они увеличивали производительность труда человека. Это две разные задачи", — заявил он.

"Я дам пример. Предположим, на некотором участке работают три человека, которые обслуживают три большие профессиональные счетно-сортировочные машины для банкнот. Используя коллаборативную робототехнику, мы делаем так, что эти три человека могут обслуживать не три подобных станка, а десять. То есть производительность труда увеличилась, возможности для этих людей увеличились. Иногда бывает большая нагрузка по вечерам, иногда бывают праздники и люди снимают больше денег из банкоматов, и роботы помогают справиться с увеличенной нагрузкой. Но людей из-за этого не надо сокращать", — добавил он.

Сбербанк, по словам Ефимова, рассматривает роботов в пяти направлениях: промышленно-коллаборативная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства (воздушные и наземные), промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.