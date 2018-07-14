Габон предложил «Зарубежнефти» освоение ряда месторождений в стране

Как говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Габона, на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форме «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании, российской компании было предложено начать освоение нефтяного месторождения Мбумба.

Как говорится в материалах, в ходе визита в Габон заместителя генерального директора российской компании «партнерам было предложено подобрать еще несколько месторождений, совместная разработка которых повысила бы общую эффективность развития бизнеса „Зарубежнефти“ в Габоне».