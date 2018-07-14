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Габон предложил «Зарубежнефти» освоение ряда месторождений в стране
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Габон предложил «Зарубежнефти» освоение ряда месторождений в стране 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Габон предложил «Зарубежнефти» дополнительно подобрать несколько месторождений, чтобы повысить эффективность по освоению на территории страны.
Как говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Габона, на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форме «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании, российской компании было предложено начать освоение нефтяного месторождения Мбумба.
Как говорится в материалах, в ходе визита в Габон заместителя генерального директора российской компании «партнерам было предложено подобрать еще несколько месторождений, совместная разработка которых повысила бы общую эффективность развития бизнеса „Зарубежнефти“ в Габоне».
"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.
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