Шкура неубитого медведя: Руководство «Нафтогаза» уже выплатило себе $21 млн за «победу» над «Газпромом»

Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет компании с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту назначения наблюдательным советом премий. Аудит «Нафтогаза» намерена также провести Счетная палата

«Пока был выплачен 1% от суммы, которая уже была получена, 2,1 миллиарда долларов. 1% — это 21 миллион долларов», — сообщил Витренко в эфире радио «Новое время».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Фактически «Нафтогаз» не получил ни цента из тех денег, которые присудил Стокгольмский арбитраж. Тем не менее руководство украинской компании рассчитывает, что «Газпром» выплатит $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В случае неуплаты арестованные активы российской компании будут выставлены на аукционы, заявил Витренко.

«Сейчас они нам должны деньги, мы им ни за что не должны, поэтому мы рассчитываем на то, что эти 2,6 миллиарда долларов будут оплачены как живые деньги. Другое дело, что если они не платят, тогда, соответственно, их активы, которые мы уже арестовываем по всей Европе, будут реализовываться на аукционах и мы должны получать деньги как поступления от реализации этих активов на аукционах», — цитирует Витренко сайт «Новое время».

Витренко отметил, что «Нафтогаз» ожидает «живых» денег от «Газпрома».

«Если они (активы — ред.) не будут реализованы, их никто не купит, например, тогда отдельный вопрос, будет ли «Нафтогаз» участвовать в таких аукционах, будет ли «Нафтогаз» затем владельцем этих активов. Но пока этот вопрос не рассматривается, мы ожидаем получить живые деньги от «Газпрома», — сказал он.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии , 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах , а 19 июня — в Великобритании