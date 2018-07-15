В сети появилась подробная инструкция по взлому российских банков

В интернет выложили архив вредоносного программного обеспечения Pegasus, то есть инструкцию для хакерских атак на российские банки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ПО Pegasus было создано в 2015−2016 годах, но при этом все равно позволяет вывести деньги через автоматизированное рабочее место банка — клиента ЦБ , поскольку «любой прилежный хакер может апгрейдить инструментарий». Кроме того, в архиве оказались данные о специалистах по информационной безопасности нескольких крупных банков.

В Центробанке изданию заявили, что в курсе ситуации и предупреждали об угрозе российский банковский рынок еще в 2016 году. В Сбербанке проводят собственное разбирательство по данному инциденту. При этом уже известно, что в Pegasus нет данных, которые могли бы навредить банку.