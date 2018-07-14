Fitch повысило рейтинг «Европлану», подтвердило «Балтийскому Лизингу», «Соллерс-Финансу» и CARCADE

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило лизинговой компании «Европлан» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с уровня «ВВ-» до «ВВ». Агентство также подтвердило долгосрочные РДЭ копании «Балтийский Лизинг» на уровне «ВВ-», компаний «Соллерс-Финанс» и CARCADE — на уровне «В+». Прогноз по рейтингам — «стабильный», за исключением «Соллерс-Финанса», рейтинги которого имеют «позитивный» прогноз. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

Там поясняется, что повышение рейтингов «Европлана» отражает главным образом длительную историю деятельности под контролем существующего акционера — группы «Сафмар» (ранее известной как группа «Бин» ), не вносившей существенных изменений в бизнес-модель или стратегию компании, которые были бы негативными для ее кредитоспособности. По мнению Fitch, потенциальные риски, связанные с акционером и ранее учитывавшиеся в рейтингах «Европлана», снизились, при этом аппетит к риску у компании рассматривается как более сдержанный по сравнению с сопоставимыми компаниями. Другие аспекты кредитоспособности, включая финансовые факторы, оставались сильными и неизменными с момента последнего пересмотра.

Подтверждение рейтингов «Балтийского Лизинга», CARCADE и «Соллерс-Финанса» отражает в целом небольшие изменения в профилях каждой из этих компаний с момента последнего пересмотра. Вместе с тем наблюдается заметное улучшение качества активов у CARCADE, в том числе после введения МСФО (IFRS) 9, в результате чего увеличилось покрытие резервами обесцененных активов. Рейтинги по-прежнему учитывают устойчивые показатели компаний в течение экономического цикла в зачастую непростой операционной среде, относительно низкие кредитные потери, чему способствуют высокие стандарты андеррайтинга и эффективные процедуры взыскания задолженности, а также приемлемая ликвидность и низкий левередж.

«Более низкий рейтинг CARCADE отражает более низкую маржу, более слабую позицию по ликвидности, а также существенный риск, связанный с непрофильными вложениями в акции аффилированной структуры. Рейтинги «Балтийского Лизинга» принимают во внимание несколько более рисковую бизнес-модель с существенной долей менее ликвидных лизинговых активов (хотя показатели компании до настоящего времени остаются хорошими), а также риски распространения проблем со стороны акционера компании, Tactics Group (80-процентная доля), обусловленные существенным долгом последнего, привлеченным с целью приобретения мажоритарной доли в «Балтийском Лизинге» в 2015 году. Оценка «Соллерс-Финанса» на самостоятельной основе «В+» отражает узкую клиентскую базу и концентрированный лизинговый портфель компании», — говорится в сообщении агентства.