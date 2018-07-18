На строительство мостов и дорог в Карелии выделили более 2 млрд рублей

2,4 млрд руб. выделено в рамках ФЦП на строительство и ремонт дорог и мостов в Карелии , пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональное министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

На эти средства с 2018 по 2020 года в Карелии построят 12 и капитально отремонтируют два железобетонных моста, реконструируют одну из улиц в центре Петрозаводска и построят автодорогу в Медвежьегорском районе.

В министерстве уточнили, что на выполнение этих работ предоставлены средства федерального бюджета в размере 2,4 млрд руб., в том числе чуть более 1 млрд руб. на 2018 год, 853 млн руб. на 2019 год и 438 млн руб. на 2020 год.

Из бюджета Карелии будет выделено в 2018 году 67,9 млн руб., в 2019 году — 54,5 млн руб., в 2020 году — 28 млн руб.