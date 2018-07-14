Норвежскую компанию заподозрили в нарушении санкций против России

Полицейская служба безопасности Норвегии проверяет, не нарушила ли компания Titania Kronos санкции, введенные против России . Об этом сообщает норвежская национальная телерадиовещательная организация NRK.

Поводом для проверки стала информация о том, что компания поставляла минерал ильменит из провинции Ругаланн в Крым . После проверки будет решаться вопрос о начале полноценного расследования.

Ильменит является ценной рудой для получения титана и его производных. Его используют для производства высококачественной краски для боевой техники, в частности кораблей, отмечает «Коммерсантъ».