Деньги в российских банках оказались под угрозой

Хакеры выложили в открытый доступ архив, который можно использовать как инструкцию для хакерской атаки на банк. Речь идет об архиве программы Pegasus, который около недели назад появился в интернете, сообщает «Коммерсант».
Выложенный пакет программного обеспечения, включающий в себя также вирусную программу и инструкцию по применению, по словам экспертов, ранее использовался группировкой Buhtrap при атаке на российские банки. Группировка похитила у российских банков порядка 1,8 млрд руб.
В Банке России заявили, что в курсе данной ситуации. 13 июля подразделение ЦБ, отвечающее за кибербезопасность, оповестило об этом участников рынка с помощью рассылки, посвященной этой угрозе.