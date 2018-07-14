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Деньги в российских банках оказались под угрозой
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Хакеры показали, как взломать банк 

Рамблер 53 минуты назад
Хакеры выложили в открытый доступ архив, который можно использовать как инструкцию для хакерской атаки на банк. Речь идет об архиве программы Pegasus, который около недели назад появился в интернете, сообщает «Коммерсант».
Выложенный пакет программного обеспечения, включающий в себя также вирусную программу и инструкцию по применению, по словам экспертов, ранее использовался группировкой Buhtrap при атаке на российские банки. Группировка похитила у российских банков порядка 1,8 млрд руб.
В Банке России заявили, что в курсе данной ситуации. 13 июля подразделение ЦБ, отвечающее за кибербезопасность, оповестило об этом участников рынка с помощью рассылки, посвященной этой угрозе.
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