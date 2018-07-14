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Банк России предупредил банки о рисках хакерских атак
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Банк России предупредил банки о рисках хакерских атак 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Реальное время
Банк России в курсе того, что в открытом доступе появился исходный код вредоносного ПО, отметили «РГ» в ЦБ. И хотя эксперты предостерегают, что возможность скачать «Pegasus» может привести к новой волне хакерских атак на банки, аналогичной той, что была пару лет назад, но регулятор не видит больших рисков.
"Рассылка об этой угрозе делалась еще в 2016 году. В настоящее время архив малоактуален, однако Банк России своевременно сделал информационную рассылку для максимального снижения рисков финансовых организаций. По присутствующими в архиве банками проведена соответствующая работа", — отметили в ЦБ.
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