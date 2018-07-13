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S&P подтвердило рейтинг АБИИ на высшем уровне «AAA», прогноз стабильный
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S&P подтвердило рейтинг АБИИ на высшем уровне «AAA», прогноз стабильный 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на высшем уровне «AAA», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный кредитный рейтинг кредитной организации подтвержден на уровне «A-1+».
"Рейтинги по АБИИ отражают наше мнение об очень сильном бизнес-профиле и чрезвычайно устойчивом финансовом профиле банка", — сообщается в релизе.
Агентство отмечает, что за последний год АБИИ добился важных результатов в области новых обязательств по предоставлению займов, что «лежит в основе растущей значимости банка для региона». Стабильный прогноз связан с ожиданиями S&P того, что в течение следующих двух лет АБИИ будет развиваться в таком же темпе и укрепит свое положение на рынке.
Значительное ухудшение финансового профиля банка маловероятно, также отмечает S&P.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.
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