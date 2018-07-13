S&P подтвердило рейтинг АБИИ на высшем уровне «AAA», прогноз стабильный

МОСКВА , 13 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на высшем уровне «AAA», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный кредитный рейтинг кредитной организации подтвержден на уровне «A-1+».

"Рейтинги по АБИИ отражают наше мнение об очень сильном бизнес-профиле и чрезвычайно устойчивом финансовом профиле банка", — сообщается в релизе.

Агентство отмечает, что за последний год АБИИ добился важных результатов в области новых обязательств по предоставлению займов, что «лежит в основе растущей значимости банка для региона». Стабильный прогноз связан с ожиданиями S&P того, что в течение следующих двух лет АБИИ будет развиваться в таком же темпе и укрепит свое положение на рынке.

Значительное ухудшение финансового профиля банка маловероятно, также отмечает S&P.