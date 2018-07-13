«Нафтогаз» намерен пустить с молотка арестованное имущество «Газпрома» 

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» ожидает от «Газпрома» «живых» денег.
Как напоминает РИА Новости, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Инстанция обязала российскую компанию выплатить истцу 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал постановление и потребовал полной отмены решения по транзиту. Киев заявил о начале принудительного взыскания и аресте активов российского холдинга в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.