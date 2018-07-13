Ещё
Конфидэнс Банк и «Новопокровский» признаны банкротами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфидэнс Банк и «Новопокровский» признаны банкротами 

Банки.ру 1 час назад
Арбитражный суд Костромской области на заседании 13 июля объявил резолютивную часть решения о признании Конфидэнс Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.
Конфидэнс Банк лишился лицензии 13 апреля текущего года. ЦБ пояснял, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Кроме того, по информации регулятора, банком проводились сомнительные транзитные операции.
«Дыру» в балансе Конфидэнс Банка регулятор оценил более чем в 1,3 млрд рублей.
Новость
Ранее банкротом был признан краснодарский банк «Новопокровский». Резолютивная часть постановления была объявлена 22 июня на заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Конкурсным управляющим также было назначено АСВ.
РАПСИ поясняло, что апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30 марта, когда было отклонено заявление Центрального банка РФ о банкротстве кредитной организации. В мартовском определении первой инстанции отмечалось, что руководитель временной администрации с учетом доводов о нарушении платежной дисциплины заемщиками после отзыва лицензии затруднился пояснить, какие данные принимались в расчет при определении качества обслуживания долга. «При таких обстоятельствах в данном случае у суда отсутствуют основания полагать, что на дату отзыва лицензии у должника имелись признаки неплатежеспособности», — говорилось в решении.
Согласно сообщению ЦБ, опубликованному в начале июня, оценка «дыры» в балансе «Новопокровского» была скорректирована в большую сторону: с 2,3 млрд на 3,1 млрд рублей. Также регулятор сообщал о выявленных операциях по выводу активов банка «Новопокровский» на 1,1 млрд рублей. Лицензия у банка была отозвана 4 декабря 2017 года.
Новость
Банки.ру: последние новости
Олег Тиньков назвал Сбербанк самым продвинутым банком в мире ОТП Банк предлагает индивидуальные инвестиционные счета Британским компаниям рассказали о действиях для возможности работы на финрынке ЕС после Brexit
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу61
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений534
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение