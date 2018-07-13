«Нафтогаз» планирует продать с аукциона арестованное имущество «Газпрома» — топ-менеджер

КИЕВ, 13 июл /ПРАЙМ/. "Нафтогаз" рассчитывает, что "Газпром" выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, в случае неуплаты арестованные активы российской компании будут выставлены на аукционы, заявил в пятницу топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко

"Сейчас они нам должны деньги, мы им ни за что не должны, поэтому мы рассчитываем на то, что эти 2,6 миллиарда долларов будут оплачены как живые деньги. Другое дело, что если они не платят, тогда, соответственно, их активы, которые мы уже арестовываем по всей Европе, будут реализовываться на аукционах и мы должны получать деньги как поступления от реализации этих активов на аукционах", — цитирует Витренко сайт «Новое время».

Витренко отметил, что «Нафтогаз» ожидает «живых» денег от «Газпрома».

"Если они (активы — ред.) не будут реализованы, их никто не купит, например, тогда отдельный вопрос, будет ли «Нафтогаз» участвовать в таких аукционах, будет ли «Нафтогаз» затем владельцем этих активов. Но пока этот вопрос не рассматривается, мы ожидаем получить живые деньги от «Газпрома», — сказал он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии , 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах , а 19 июня — в Великобритании