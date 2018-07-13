КИЕВ, 13 июл /ПРАЙМ/. "Нафтогаз" закупает и закачивает в подземные хранилища достаточное количество газа, чтобы комфортно войти в отопительный сезон, заявил в пятницу топ-менеджер компании Юрий Витренко.
"Сейчас покупаем и закачиваем газ из Европы, для того чтобы выйти на комфортный уровень газа в «подземках» к началу отопительного сезона. Мы уже три сезона проходим с избытком газа в «подземках»… мы перестраховываемся и закачиваем больше газа, чем нам нужно", — заявил Витренко, комментируя вопрос о том, пройдет ли Украина отопительный сезон спокойно в эфире радио «Новое время».