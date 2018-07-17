«Нафтогаз» предложил преференции в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

Юрий Витренко. Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20% ниже той, которую "Газпром" платит по действующему контракту, если Москва откажется от реализации проекта "Северный поток — 2" заявил коммерческий директор "Нафтогаза"

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах ( Россия ЕС — Украина) в Берлине 17 июля.

"Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года — ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что это станет возможным в случае, если "Северный поток — 2" не будет построен, и при полной загрузке украинского газопровода, в том числе путем разблокирования Россией транзита газа, который добывается частными российскими компаниями и в Средней Азии. По словам Витренко, такой тариф также ниже, чем стоимость транзита газа через "Северный поток — 2".

Украина с начала 2016 года в одностороннем порядке повышала ставку транзита более чем в 1,5 раза — до 4,5 доллара за тысячу кубометров газа на 100 километров. Тем самым, по расчетам "Нафтогаза", в случае принятия регулятором предложенных изменений и при загрузке украинской ГТС на точках выхода в ЕС на уровне 141 миллиарда кубометров в год (показатель, соответствующий 1998 году), средняя стоимость транзита газа через территорию Украины снизится до 2,17 доллара за тысячу кубометров на 100 километров (с НДС и топливной составляющей).