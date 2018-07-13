«Нафтогаз» не повысит ставку на транзит российского газа 

"Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах в Берлине 17 июля, сообщил в пятницу топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки (на транзит — ред.)", — заявил Витренко, комментируя вопрос о том, будет ли "Нафтогаз" требовать во время переговоров повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины в эфире радио "Новое время".
Он напомнил, что основной темой трехсторонних переговоров будет транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину после 2019 года.
"После 2020 года мы говорим, что транзитная ставка будет даже ниже чем сейчас по контракту", — сказал Витренко.
Кроме того, по его словам, компания предложит "Газпрому" применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины.