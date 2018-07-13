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Нафтогаз не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа на долгосрочный период
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Нафтогаз не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа на долгосрочный период 

Прайм 43 минуты назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Нафтогаз не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа на долгосрочный период, заявил топ-менеджер компании.
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