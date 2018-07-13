Нафтогаз не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа на долгосрочный период

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Чистая прибыль Wells Fargo в I полугодии 2018 г снизилась на 10%

Вексельберг хочет передать "Т Плюс" в СП с "Газпромом"

Оборот торговли между РФ и США в январе-мае вырос на 10,5%, до $9,3 млрд - ФТС