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«Почта России» ответила на критику Матвиенко
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«Почта России» ответила на критику Матвиенко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зарплаты сотрудников «Почты России» в регионах выплачиваются в соответствии с Трудовым кодексом, сообщили в компании в ответ на критику сенатора Валентины Матвиенко.
«Сотрудники предприятия, работающие на полную ставку, получают заработные платы не ниже МРОТ. Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством», — сообщили в пресс-службе «Почты России», передает «Интерфакс».
В компании отметили, что у них числится около 350 тыс. сотрудников, более 65 тыс. работает на неполной ставке, а «в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает трех дней в неделю по три часа».
Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу «Почты России» Николая Подгузова за то, что он не знает о низких зарплатах почтальонов в регионах.
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