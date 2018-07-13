«Почта России» ответила на критику Матвиенко

Зарплаты сотрудников « Почты России » в регионах выплачиваются в соответствии с Трудовым кодексом, сообщили в компании в ответ на критику сенатора Валентины Матвиенко.

«Сотрудники предприятия, работающие на полную ставку, получают заработные платы не ниже МРОТ. Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством», — сообщили в пресс-службе «Почты России», передает «Интерфакс».

В компании отметили, что у них числится около 350 тыс. сотрудников, более 65 тыс. работает на неполной ставке, а «в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает трех дней в неделю по три часа».