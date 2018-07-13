«Газпром межрегионгаз Псков» отсудил у «Невельских теплосетей» 5,7 млн рублей 

«Газпром межрегионгаз Псков» подал заявление в Арбитражный суд Псковской области на МУП «Невельские теплосети» 5,7 млн рублей в связи с неоплатой долга за март 2018 года: В период с 1 по 31 марта истец поставил теплосетям газ в объеме 901 кубометр. Однако оплаты от предприятия так и не поступило. После рассмотрения представленной в суд документации, Арбитражный суд постановил взыскать с МУП Невельского района «Невельские теплосети» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Псков» задолженность за фактически принятый природный газ в марте 2018 года в сумме 5 млн 681 тыс. 872 рублей, а также судебные расходы по уплате госпошлины в размере 51 тыс. 409 рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»