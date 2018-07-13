«Газпром межрегионгаз Псков» отсудил у «Невельских теплосетей» 5,7 млн рублей

Псковская губерния: последние новости

Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет почти 2,5 млрд рублей

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил в защиту псковских «Свидетелей Иеговы»

В Гдовском районе задержанного за нахождение в пограничной зоне члена избиркома сразу отпустили