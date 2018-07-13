Британия выдала ордер на арест главы одной из крупнейших компаний Казахстана 

Фото: Пресс-служба Eurasian Resources Group
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Британские власти сообщили о выдаче ордера на арест главного исполнительного директора Eurasian Resources Group Бенедикта Соботки. В заявлении Управления по борьбе с мошенничеством (SFO) говорится о том, что ордер на арест топ-менеджера был выдан после того, как он не явился в суд в Лондоне по делу о коррупции в компании Eurasian Natural Resources Corporation. При этом, как отмечается, глава ERG Бенедикт Соботка не является подозреваемым в расследовании о коррупции. Авдокат топ-менеджера Кевин Робертс, партнер компании Morrison & Foerster, заявил о том, что новости о появлении ордера на арест его подопечного стали «сюрпризом», отметив, что подобное решение не является оправданным или необходимым, так как Соботка готов сотрудничать со следствием по делу ENRC. Об этом сообщило издание City AM. Британские власти ведут расследование в отношении Eurasian Natural Resources Corporation и аффилированных компаний с 2013 г. в связи с предположениями, что компания якобы давала взятки в обмен на сделки по приобретинию месторождений в Казахстане и странах Африки. Группа компаний Eurasian Resources Group, зарегистрированная в Люксембурге, является одной из крупнейших сырьевых компаний в Казахстане. По данным ERG, компания представляет 1/3 металлургической горнодобывающей промышленности Казахстана, также являясь основным поставщиком электроэнергии в стране. Акции Eurasian Natural Resources Corporation до 2013 г. котировались на Лондонской фондовой бирже, впоследствии Eurasian Resources Group выкупила ENRC и вывела из статуса публичной компании.