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Еврокомиссия начала расследование слияния Alstom и Siemens
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Еврокомиссия начала расследование слияния Alstom и Siemens 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Etienne Laurent/EPA-EFE  Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Власти Евросоюза сообщили о начале проведения «подробного расследования» сделки по слиянию между французской компанией Alstom и немецким концерном Siemens.
В пресс-релизе ЕК отмечается, что чиновники обеспокоены потенциальным снижением конкуренции в сегменте железнодорожных вагонов и сигнальных систем.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Верстагер заявила о том, что в ЕК обеспокоены возможным ростом цен на продукцию компаний, а также снижению выбора у клиентов.
Руководство Siemens и Alstom объявило о слиянии компаний в сентябре 2017 г. Компании рассчитывали завершить сделку по слиянию во второй половине 2019 г.
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