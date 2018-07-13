Еврокомиссия начала расследование слияния Alstom и Siemens 

Фото: Etienne Laurent/EPA-EFE Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Власти Евросоюза сообщили о начале проведения «подробного расследования» сделки по слиянию между французской компанией Alstom и немецким концерном Siemens.
В пресс-релизе ЕК отмечается, что чиновники обеспокоены потенциальным снижением конкуренции в сегменте железнодорожных вагонов и сигнальных систем.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Верстагер заявила о том, что в ЕК обеспокоены возможным ростом цен на продукцию компаний, а также снижению выбора у клиентов.
Руководство Siemens и Alstom объявило о слиянии компаний в сентябре 2017 г. Компании рассчитывали завершить сделку по слиянию во второй половине 2019 г.