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Facebook отказался удалять фейковые новости
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Facebook отказался удалять фейковые новости и статьи 

Москва24 2 часа назад
Фото: depositphotos/weedezign
Facebook не собирается удалять фейковые новости и подозрительные статьи, так как они не противоречат правилам сообщества. Об этом сообщили представители социальной сети, передает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.
По мнению представителей соцсети, те, кто публикует новости, имеют разные точки зрения и в удалении постов могут увидеть нарушения свободы слова.
Представители Facebook приняли решение не блокировать и удалять фейковые материалы, а отображать их в ленте новостей ниже.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала отвратительным использование соцсетью Facebook алгоритма, который категоризирует пользователей как потенциальных "изменников". По ее словам, ситуация с соцсетью напоминает "какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию".
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