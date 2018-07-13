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«Альфа-групп» продала бывший актив задолжавшего $260 млн девелопера
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«Альфа-групп» продала бывший актив задолжавшего $260 млн девелопера 

Ведомости 4 часа назад
«Инпром эстейт» приобрела 100% ООО «Аргус», владеющей торгово-развлекательный комплекс «КомсоМолл» в Волгограде. Об этом говорится в сообщении «Инпром эстейт» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«КомсоМолл» общей площадью 84 570 кв. м был построен девелоперской компанией DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского. Компания столкнулась с серьезными финансовыми сложностями. В частности, она оказалась должна Альфа-банку $260 млн  Инвестподразделение «Альфа-групп» — компания А1 выставила на продажу «КомсоМолл» еще прошлым летом, рассказывали источники «Ведомостей». По их словам, «Альфа-групп» планировала выручить от сделки более 3 млрд руб. «Инпром эстейт» не раскрывает сумму покупки. Теперь компания собирается провести ребрендинг торгового центра.
Каминский объявлен в международный розыск и заочно арестован, писала газета «Коммерсантъ» в апреле 2018 г. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) одной из структур DVI Group. Каминский уехал из России в октябре 2015 г. Следствие предполагает, что он находится в одной из стран Евросоюза.
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