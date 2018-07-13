«Альфа-групп» продала бывший актив задолжавшего $260 млн девелопера 

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Суд присудил J&J выплатить $4,69 млрд компенсации за вызывающую рак продукцию

Греф предупредил Путина об опасности налогового маневра в нефтяной отрасли

UC Rusal начнет перевод половины головного офиса в Красноярск в 2019 году