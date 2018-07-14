В экономику Псковской области инвестируют миллиард рублей в 2018 году

Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит миллиард рублей за счет проектов в сфере туризма и промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора регионального агентства инвестиционного развития Юрия Подобеда

«Основной приток инвестиций ожидается в туристической отрасли, в сфере гостиничного бизнеса», — заявил Подобед. — Например, только в случае с центром отдыха «Раздолье» объем инвестиций составляет 130 миллионов рублей. В 2018 году они инвестировали порядка 80 миллионов рублей».

Он также отметил, что инвесторы уже занимаются в регионе восстановлением фабрик, промпроизводств, готовят к открытию новые развлекательные комплексы.

Объем инвестиций в региональную экономику может превысить расчетные показатели за счет привлечения в область новых бизнес-проектов.