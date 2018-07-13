Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит 1 млрд рублей

"Порядка 1 млрд рублей будет вложено инвесторами в этом году в экономику региона. Основной приток инвестиций — в туристической отрасли, в сфере гостиничного бизнеса", — рассказал Подобед.

Он отметил, что инвесторы занимаются восстановлением фабрик, промышленных производств, готовят к открытию новые развлекательные комплексы. «Например, только в случае с центром отдыха „Раздолье“ объем инвестиций составляет 130 млн рублей. В 2018 году они инвестировали порядка 80 млн рублей», — рассказал эксперт.

Объем инвестиций в региональную экономику может превысить расчетные показатели за счет привлечения в область новых бизнес-проектов, считает Подобед.