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Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит 1 млрд рублей
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Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит 1 млрд рублей 

ТАСС 3 часа назад
ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит порядка одного миллиарда рублей. Приток средств ожидается, в основном, за счет проектов в сфере туризма и промышленности. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС в пятницу высказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед.
"Порядка 1 млрд рублей будет вложено инвесторами в этом году в экономику региона. Основной приток инвестиций — в туристической отрасли, в сфере гостиничного бизнеса", — рассказал Подобед.
Он отметил, что инвесторы занимаются восстановлением фабрик, промышленных производств, готовят к открытию новые развлекательные комплексы. «Например, только в случае с центром отдыха „Раздолье“ объем инвестиций составляет 130 млн рублей. В 2018 году они инвестировали порядка 80 млн рублей», — рассказал эксперт.
Объем инвестиций в региональную экономику может превысить расчетные показатели за счет привлечения в область новых бизнес-проектов, считает Подобед.
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