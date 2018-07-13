Донской инвестпортфель пополнился на 118,6 млрд за 2018 год

118,6 млрд инвестиций было вложено в 44 проекта, из которых четырнадцать уже прошли в Ростове-на-Дону и Ростовской области , четыре проведено за пределами региона и три — за пределами России . Основные источники финансирования были найдены на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи (106,6 млрд) и Петербургском международном экономическом форуме (12 млрд). Проводимые мероприятия показывают свою эффективность. Так, участники получают признание на рынке, привлекают инвесторов, устанавливают деловые связи, увеличивают объем реализации продукции и оказываемых услуг.