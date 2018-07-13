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Профицит федерального бюджета в I полугодии составил 877 млрд рублей
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Профицит федерального бюджета в I полугодии составил 877 млрд рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
«Профицит — 877 298,2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, объем поступивших доходов составил 8,628 трлн руб. или 56,6% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», исполнение расходов — 7,751 трлн руб. или 46,9%.
Наибольший объем доходов получен Федеральной налоговой службой — 5,492 трлн рублей, доходы Федеральной таможенной службы составили 2,627 трлн руб., или 54,6% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2018 год.
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