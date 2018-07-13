Профицит федерального бюджета в I полугодии составил 877 млрд рублей

«Профицит — 877 298,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, объем поступивших доходов составил 8,628 трлн руб. или 56,6% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», исполнение расходов — 7,751 трлн руб. или 46,9%.