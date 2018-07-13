Ещё
«Алроса» увеличит долю в «Алроса-Нюрба» до 97,48%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Алроса» увеличит долю в «Алроса-Нюрба» до 97,48% 

Rambler News Service 5 часов назад
Наблюдательный совет «Алросы» на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в «Алроса-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций, сообщили в компании.
В настоящее время «Алроса» владеет 87,48% акций «Алроса-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия) .
«Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов», — отметили в компании.
Сумма сделки составит порядка 12 млрд руб. на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.
После приобретения 10% акций общества «Алроса» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения «Алроса-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.
«Алроса-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК «Алросы». В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи группы «Алроса».
Rambler News Service: последние новости
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции «Почта России» ответила на критику Матвиенко Страховщик Urban Group начал получать обращения от дольщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу61
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений533
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение