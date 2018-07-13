«Алроса» увеличит долю в «Алроса-Нюрба» до 97,48%

Наблюдательный совет «Алросы» на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в «Алроса-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций, сообщили в компании.

В настоящее время «Алроса» владеет 87,48% акций «Алроса-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия)

«Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов», — отметили в компании.

Сумма сделки составит порядка 12 млрд руб. на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.

После приобретения 10% акций общества «Алроса» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения «Алроса-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

«Алроса-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК «Алросы». В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи группы «Алроса».