Биржи США колеблются на отчетности банков и макростатистике

МОСКВА , 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу не демонстрируют единой динамики, трейдеры оценивают финансовые результаты ведущих американских банков, а также реагируют на данные статистики потребительских настроений в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,06%, до 24939,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 7826,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 2796,39 пункта.

Ранее в пятницу о своих финрезультатах за второй квартал сообщили крупнейшие банки США — JP Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Чистая прибыль Wells Fargo & Co за первые шесть месяцев 2018 года снизилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,322 миллиарда долларов, за второй квартал чистая прибыль банка сократилась на 11%, до 5,186 миллиарда долларов.

JP Morgan Chase и Citigroup, напротив, нарастили чистую прибыль как по итогам полугодия, так и по итогам квартала. Несмотря на это, акции банков в ходе торгов дешевеют — JP Morgan Chase — на 0,26%, Citigroup — на 2,84%, Wells Fargo — на 3,39%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, снизился до 97,1 пункта с 98,2 пункта в июне. Эксперты ожидали меньшего снижения индикатора — до 98,1 пункта. Индекс текущих экономических условий в США в июле опустился до 113,9 пункта с июньского уровня в 116,5 пункта, а индекс экономических ожиданий, напротив, вырос до 86,4 пункта с 86,3 пункта месяцем ранее.