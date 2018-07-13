Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций компании «Алроса-Нюрба»

Ожидается, что сделка будет закрыта до сентября 2018 года.

После приобретения 10% акций «Алроса» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения «Алроса-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций, отметили в компании.