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Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций компании «Алроса-Нюрба»
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Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций компании «Алроса-Нюрба» 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Алросы" одобрил увеличение доли в компании «Алроса-Нюрба» путем покупки 10% акций за 12 млрд рублей. Как сообщается в пресс-релизе «Алросы», таким образом доля владения будет увеличена до 97,48%. Доля в размере 10% принадлежит компании «Рик Плюс», подконтрольной правительству Республики Саха (Якутия) .
Ожидается, что сделка будет закрыта до сентября 2018 года.
После приобретения 10% акций «Алроса» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения «Алроса-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций, отметили в компании.
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