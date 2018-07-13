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На торгах до открытия рынка акции Wells Fargo, Johnson & Johnson и AT&T подешевели
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На торгах до открытия рынка акции Wells Fargo, Johnson & Johnson и AT&T подешевели 

Investing.com Россия 5 часов назад
Investing.com — В четверг в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.
К 15:18 МСК акции Wells Fargo (WFC) снизились на 3,16% после того, как банк отчитался о прибыли на разводненную акцию в размере $0,98. Даже если исключить $0,1 на акцию налоговых затрат, это ниже консенсус-прогноза о прибыли на акцию в размере $1,12.
Курс акций JP Morgan (JPM) вырос на 0,11% после того, как отчет этого банка за второй квартал превысил все прогнозы экспертов.
Акции Citigroup © снизились на 0,98% на фоне снижения выручки банка на 2% до $18,47 млрд, что ниже прогнозов аналитиков.
Акции Johnson & Johnson (JNJ) подешевели на 2,11% после того как суд присяжных в штате Миссури обязал компанию Johnson & Johnson заплатить $4,7 миллиарда по коллективному иску 22 женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder вызвало у них рак яичников. Компания заявила о том, что оспорит решение суда, которое стало результатом «совершенно несправедливого судебного процесса».
Акции AT&T (T) снизились на 1,55% после того, как министерство юстиции обжаловало покупку этой компанией Time Warner, возобновив антимонопольное расследование против этого слияния.
Акции Netflix (NFLX) снизились на 0,54% после сообщения о том, что Индия подала на компанию в суд за искажение образа бывшего премьер-министра страны Раджива Ганди.
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