На торгах до открытия рынка акции Wells Fargo, Johnson & Johnson и AT&T подешевели

Investing.com — В четверг в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:18 МСК акции Wells Fargo (WFC) снизились на 3,16% после того, как банк отчитался о прибыли на разводненную акцию в размере $0,98. Даже если исключить $0,1 на акцию налоговых затрат, это ниже консенсус-прогноза о прибыли на акцию в размере $1,12.

Курс акций JP Morgan (JPM) вырос на 0,11% после того, как отчет этого банка за второй квартал превысил все прогнозы экспертов.

Акции Citigroup © снизились на 0,98% на фоне снижения выручки банка на 2% до $18,47 млрд, что ниже прогнозов аналитиков.

Акции Johnson & Johnson (JNJ) подешевели на 2,11% после того как суд присяжных в штате Миссури обязал компанию Johnson & Johnson заплатить $4,7 миллиарда по коллективному иску 22 женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder вызвало у них рак яичников. Компания заявила о том, что оспорит решение суда, которое стало результатом «совершенно несправедливого судебного процесса».

Акции AT&T (T) снизились на 1,55% после того, как министерство юстиции обжаловало покупку этой компанией Time Warner, возобновив антимонопольное расследование против этого слияния.